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    11:00, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    В стационарах Алматы лечат от коронавируса более 3,2 тысячи человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стационарах Алматы получают лечение от коронавируса более 3,2 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 4 апреля в Алматы зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции, из них 519 случаев с симптомами и 92 без симптомов.

    «В инфекционных стационарах (5 610 коек) находятся 3 263 человека (103 ребенка - все в легкой и средней степени), из взрослых - 67 в крайне тяжелом, 638 - в тяжелом, 2 558 - средней степени тяжести. Выписано 89 человек, поступило 276. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 173 (277 свободных коек). На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 63 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    В стационаре на «Халык Арена» из тысячи коек занято 42. По карантинным койкам в гостинице «Премьер Алатау» из 70 мест занято 10, в гостинице «Astana Inter hotel Almaty» из 200 занято 5.

    Вчера в стационарах города находились более 2,9 тысячи человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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