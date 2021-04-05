В стационарах Алматы лечат от коронавируса более 3,2 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стационарах Алматы получают лечение от коронавируса более 3,2 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 4 апреля в Алматы зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции, из них 519 случаев с симптомами и 92 без симптомов.

«В инфекционных стационарах (5 610 коек) находятся 3 263 человека (103 ребенка - все в легкой и средней степени), из взрослых - 67 в крайне тяжелом, 638 - в тяжелом, 2 558 - средней степени тяжести. Выписано 89 человек, поступило 276. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 173 (277 свободных коек). На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 63 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

В стационаре на «Халык Арена» из тысячи коек занято 42. По карантинным койкам в гостинице «Премьер Алатау» из 70 мест занято 10, в гостинице «Astana Inter hotel Almaty» из 200 занято 5.

Вчера в стационарах города находились более 2,9 тысячи человек.