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    16:54, 27 Август 2024 | GMT +6

    В США заявили об устаревании ядерного арсенала страны

    США
    Фото: freepik.com

    Американский арсенал ядерных ракет и пусковые шахты устарели и нуждаются в модернизации, причем расходы на эти нужды все растут, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Сотрудники Пентагона и оборонные подрядчики убеждены, что «усилия по продлению срока службы существующего оружия и инфраструктуры достигли предела». Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Ракеты в 450 пусковых шахтах находятся там уже гораздо дольше запланированных 10 лет, сами шахты нуждаются в тысячах километров новых оптоволоконных кабелей, а подземные командные центры требуется перестроить.

    По словам служащих ВВС США, теперь у них уходит в два раза больше времени на работы по техническому обслуживанию, которые раньше занимали два-три часа. Кроме того, стало сложнее получать требуемые запчасти.

    По оценке Министерства обороны США, модернизация сотен пусковых установок ядерных ракет обойдется стране в $141 млрд, что на $30 млрд больше заявленной в январе стоимости, добавляет The Wall Street Journal.

    Ранее заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон заявила, что Вашингтон в 2030-х годах может оказаться не в состоянии обеспечивать эффективное сдерживание России и Китая, если не проведет масштабную модернизацию своего ядерного арсенала.

    Минобороны США планирует принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Sentinel на замену Minuteman III, которая стоит на вооружении американских военных с 60-х годов прошлого века. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценке Пентагона, ракета будет развернута не ранее 2031 года.

    Теги:
    Инфраструктура ТАСС Ядерное оружие Мировые новости США Оружие
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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