В США запущен казахстанско-американский венчурный фонд FutureMED Ventures KZ по инновационным медицинским технологиям

В штате Делавэр запустили первый казахстанско-американский венчурный фонд по инновационным медицинским технологиям – FutureMED Ventures KZ. Команда фонда состоит из топовых американских и казахстанских специалистов по коммерциализации научных разработок в сфере биомедицины и медицинских изделий. Общий планируемый объем фонда составляет 400 млн долларов США, передает агентство Kazinform.

В настоящее время, кроме IT-индустрии, высокую доходность на мировых рынках стали приносить биотехнологии и смежные с ними отрасли, которые позволяют повышать качество жизни людей. В эту сферу пришли инвестировать многие технологические миллиардеры, в том числе Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Питер Тиль, Майкл Блумберг и др.

Механизм работы фонда заключается в поиске и отборе компаний, разрабатывающих перспективные инновационные технологии в области медицины, с дальнейшим финансированием клинических испытаний данных технологий в обмен на акции этих компаний. В случае успешного завершения клинического испытания стоимость компании может увеличиться в десятки раз, в зависимости от объема рынка заболевания, на лечение которого направлена технология, а также от степени доказанной эффективности. В последующем фонд планирует либо продавать такие компании представителям Big Pharma, либо выводить их на крупные биржи США.

Руководством фонда была разработана уникальная концепция трансформации Казахстана в исследовательский хаб посредством проведения клинических испытаний в отечественных медицинских учреждениях за счет того, что казахстанская система здравоохранения может предложить на порядок более низкую стоимость проведения клинических испытаний и в гораздо меньшие сроки.

Рост рынка клинических испытаний вносит колоссальный вклад в развитие системы здравоохранения любого государства. Так, регулярное проведение клинических испытаний означает трансфер инновационных технологий на постоянной основе здесь и сейчас, а не с 3-5 летним запозданием, как сегодня в РК. Кроме того, регулярный трансфер медицинских инноваций повышает качество медицинских услуг, что положительно сказывается на здоровье нации, а также повышает престиж страны и, как следствие, развивает медицинский туризм.

Более того, оказание услуг по проведению клинических испытаний приносит значительную прибыль как отечественным клиникам, так и всем сопутствующим и косвенным бизнесам в стране. Немаловажное значение также играет и интеграция отечественных врачей с международным научным сообществом и повышение их компетенции, т.к. отечественные медицинские кадры принимают активное участие в проведении клинических испытаний и, конечно же, включаются во все научные публикации.

Однако наиболее важное значение имеют вопросы фармакогенетики, так как у значительного количества препаратов генетическая предрасположенность к эффективности, развитию побочных эффектов и, следовательно, дозировке может существенно отличаться среди различных этносов. Но, к сожалению, сегодня подавляющее большинство препаратов, назначаемых казахстанцам, прошли клинические испытания за рубежом и в основном на генетически отдаленных этносах. Поэтому крайне важно развивать отечественный рынок клинических испытаний для выявления особенностей генетической предрасположенности наших граждан.

По этой причине уникальная стратегия фонда FutureMED Ventures KZ направлена на развитие отечественного рынка клинических испытаний. Более того, большинство средств, аккумулируемых в фонде (включая зарубежные), будут направлены на проведение клинических испытаний в Казахстане. Таким образом, фонд не только стимулирует приток инновационных биотех- и медтехкомпаний, но и осуществляет серьезные финансовые вливания в экономику РК.

Также важно отметить, что фонд не финансирует клинические испытания фазы I, в рамках которой исследуется безопасность препарата, но фокусируется только на проведении фазы II, в которой определяется первичная эффективность препарата с уже доказанной безопасностью.

Как отметили в фонде, самое главное в данном проекте – это то, что в Казахстане будет обеспечен доступ к инновационным разработкам новых лекарственных форм и медицинских изделий тем пациентам, которые в этом нуждаются.

Сегодня, помимо уже имеющихся казахстанских инвесторов, фондом FutureMED Ventures KZ заинтересовалось серьёзное количество инвесторов из таких стран как США, Китай, Индия и др. Этот интерес обусловлен уникальным конкурентным преимуществом фонда по сравнению с классическими западными венчурными фондами, фокусирующимися на инвестициях в медицинские технологии. Оно заключается в возможности грамотного использования конкурентных преимуществ системы здравоохранения РК, т.е. в проведении клинических испытаний в Казахстане, стоимость которых в 10-20 раз ниже, чем в США. В результате, FutureMED Ventures KZ в разы снижает инвестиционные риски, так как на те же деньги способен протестировать на порядок большее количество технологий. В результате, значительно повышается вероятность успеха инвестиций.