В США за сутки от коронавируса умерли более тысячи человек

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - По данным Johns Hopkins University опубликованным в четверг, за последние 24 часа коронавирус унес жизни 1169 человек в США. Это самый большой показатель смертности за день по всему миру, зарегистрированный с начала вспышки вируса в Китае в конце прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По последним данным, в США подтвердили более 244 000 случаев заражения коронавирусом, около 6 000 человек скончались.

Отмечается, что Нью-Йорк является наиболее пострадавшим городом США, где от вируса погибло более 1 500 человек.

Также, согласно официальным данным на четверг, в Испании 950 человек стали жертвами коронавируса за последние 24 часа. Это самый высокий показатель смертности в стране за день.

Испания стала второй страной после Италии по общему количеству летальных исходов. В стране зафиксировано более чем 10 000 смертей, связанных с Covid-19.

В настоящее время в стране зарегистрировано более 112 000 подтвержденных случаев заболевания, общее число погибших составляет 10 348 человек.