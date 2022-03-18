В США высоко оценили достижения Казахстана в области усиления прав и возможностей женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки казахстанской делегации для участия в работе 66 сессии Комиссии по положению женщин ООН состоялся официальный визит Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутата Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазановой в Вашингтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссии.

В рамках визита прошли встречи со Старшим Региональным Директором Офиса Госсекретаря США по Глобальным вопросам женщин Бэт Смит, Старшим координатором по гендерным вопросам Офиса Администратора USAID Джамиль Биджио, с Глобальным Директором по гендерным вопросам Всемирного Банка Ханой Брикси и Главой Группы по гендерным вопросам и экономической инклюзивности IFC Генриеттой Колб.

До американских партнеров были доведены ключевые аспекты прогресса в области усиления прав женщин в Казахстане и инициатив по расширению их возможностей.

Стороны обсудили возможности сотрудничества по вопросам развития региональных центров поддержки женского предпринимательства и центров поддержки семьи. Достигнута договоренность по взаимодействию в области образовательных программ для женщин и усиления диалога по вопросам ликвидации бытового насилия в отношении женщин.

Американская сторона высоко оценила достижения Казахстана и ещё раз подтвердила намерение в налаживании стратегического партнерства в области усиления прав и возможностей женщин.

17 марта в рамках работы 66 сессии Комиссии по положению женщин ООН Национальной комиссией в партнёрстве с Комитетом женщин-предпринимателей Организации тюркских государств при поддержке структуры «ООН-женщины» в Казахстане проведен сайд-ивент «Экологические инициативы женщин в реализации Целей устойчивого развития».

В работе круглого стола приняли участие Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Магжан Ильясов, координатор по женскому предпринимательству ООН-Женщины Мерал Гузель, а также представители Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Венгрии.

Как отметила на встрече Лаззат Рамазанова, Казахстан твёрдо привержен реализации глобальной повестки дня в области изменения климата. В стране порядка трехсот неправительственных организаций занимаются гендерной проблематикой, в том числе и вопросами экологии. Активно поддерживаются проекты, реализуемые женщинами на селе, в частности, по выращиванию экологически безопасной сельскохозяйственной продукции.

Лаззат Рамазанова также отметила, что странам необходимо объединить усилия в достижении глобальных задач по охране окружающей среды, рациональному использованию и сохранению природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.

«Надеюсь, что 66-я сессия Комиссии по положению женщин и принятые решения станут катализатором в достижении приоритетной цели – обеспечения значимого и продуктивного участия женщин в принятии решений, повышающих экологическую культуру, способствующих бережному отношению к природе и развитию «зеленой экономики», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Помимо этого, в Нью-Йорке Председатель Национальной комиссии провела встречу с исполнительным директором Структуры ООН-Женщины Симой Бахус по вопросам стратегического партнерства и реализации проектов по расширению прав и возможностей женщин и девочек в Казахстане.