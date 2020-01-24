В США выпустили монеты и марки с изображением аль-Фараби и Абая

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Вашингтоне инициировало выпуск памятных монет аль-Фараби, а также почтовых марок с изображением великого поэта и просветителя Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.

На лицевой стороне монеты размещено изображение ученого и философа аль-Фараби, а на оборотной стороне – логотип «Рухани жанғыру» с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа.

Кроме того, Посольство планирует в текущем году провести ряд мероприятий, посвященных аль-Фараби и Абаю. В частности, в феврале т.г. стартует показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США. В течение года планируется проведение фотовыставок и круглых столов, а также презентация книг о жизни и творчестве аль-Фараби и Абая для американских экспертных и академических кругов.

Также на информационных ресурсах Посольства на постоянной основе размещаются фотографии об истории Казахстана в ХIX веке, сделанные западными путешественниками.

Напомним, в 2020 году в Казахстане отметят 1150-летний юбилей ученого, философа Абу Насра аль-Фараби, соответствующий указ о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, 21 января в Нур-Султане стартовало празднование 175-летия великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.