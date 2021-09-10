В США вводится обязательная вакцинация на предприятиях

ЛИОН. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден одобрил план по увеличению охвата вакцинацией населения. Отныне она обязательна для сотрудников крупных компаний и предприятий страны со штатом свыше 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Они должны получить прививку от коронавируса, либо еженедельно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Мера, цель которой - остановить распространение штамма «Дельта», - коснется примерно 80 миллионов американцев.

Аналогичное предписание действует в отношении медработников, а также служащих федерального правительства и его подрядчиков.

На сегодняшний день в США полностью иммунизированы чуть более 60% жителей страны.