В США вступил в силу закон о запрете импорта российского урана

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в Соединенных Штатах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Белый дом.

Заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который отметил, что закон поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США, снизить и в конечном счете устранить американскую зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

Отмечено, что федеральное финансирование в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс выделил по просьбе президента США, даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в Соединенных Штатах в ядерном секторе.