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    13:04, 14 Май 2024 | GMT +6

    В США вступил в силу закон о запрете импорта российского урана

    Белый дом
    Фото: pixabay.com

    Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в Соединенных Штатах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Белый дом.

    Заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который отметил, что закон поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США, снизить и в конечном счете устранить американскую зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

    Отмечено, что федеральное финансирование в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс выделил по просьбе президента США, даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в Соединенных Штатах в ядерном секторе.

    - Мы благодарны Конгрессу за его неизменную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по построению экологически чистой экономики в Соединенных Штатах. Под руководством президента Байдена мы продолжим совместную работу по реализации наших задач в области климата и энергетической безопасности, – отметил Джейк Салливан.

    Теги:
    Уран Россия Президент США США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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