В США вступил в силу закон о запрете импорта российского урана
Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в Соединенных Штатах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Белый дом.
Заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который отметил, что закон поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США, снизить и в конечном счете устранить американскую зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.
Отмечено, что федеральное финансирование в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс выделил по просьбе президента США, даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в Соединенных Штатах в ядерном секторе.
- Мы благодарны Конгрессу за его неизменную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по построению экологически чистой экономики в Соединенных Штатах. Под руководством президента Байдена мы продолжим совместную работу по реализации наших задач в области климата и энергетической безопасности, – отметил Джейк Салливан.