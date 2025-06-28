В США три прокурора, занимавшиеся делом о штурме Капитолия, уволены
Два прокурора руководили уголовным преследованием участников беспорядков, еще один занимался делами, которые были связаны со штурмом Капитолия, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Как пишет Associated Press со ссылкой на два осведомленных источника, письмо об увольнении одного из них, с которым ознакомилось агентство, подписано генпрокурором США Пэм Бонди.
Причины увольнения в документе не объясняются: в качестве аргумента приводится «статья 2 Конституции США и законы США». Минюст отказался давать комментарии AP.
С начала второго президентского срока Трампа несколько прокуроров, работавших над делом о штурме Капитолия, были понижены в должности, а около 20 юристов, которые были наняты на временные позиции для работы над делом, а затем получили постоянную должность, были уволены.
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, пытались помешать утверждению победы Джо Байдена и устроили беспорядки в Вашингтоне. Многие участники были осуждены, но в самом начале своего второго президентского срока Трамп помиловал более 1500 из них.