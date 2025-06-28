В США три прокурора, занимавшиеся делом о штурме Капитолия, уволены

Как пишет Associated Press со ссылкой на два осведомленных источника, письмо об увольнении одного из них, с которым ознакомилось агентство, подписано генпрокурором США Пэм Бонди.

Причины увольнения в документе не объясняются: в качестве аргумента приводится «статья 2 Конституции США и законы США». Минюст отказался давать комментарии AP.

С начала второго президентского срока Трампа несколько прокуроров, работавших над делом о штурме Капитолия, были понижены в должности, а около 20 юристов, которые были наняты на временные позиции для работы над делом, а затем получили постоянную должность, были уволены.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, пытались помешать утверждению победы Джо Байдена и устроили беспорядки в Вашингтоне. Многие участники были осуждены, но в самом начале своего второго президентского срока Трамп помиловал более 1500 из них.