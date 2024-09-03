В США стартует предвыборный сезон: первые бюллетени разошлют на этой неделе

День труда в США, который отмечается в первый понедельник сентября, открыл предвыборный сезон. В эту пятницу начнется рассылка первых бюллетеней по почте. Первые президентские дебаты пройдут 10 сентября, а досрочное голосование в отдельных штатах стартует 20 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Голос Америки».

Кто голосует?

Первую волну бюллетеней отправят военным и избирателям за рубежом, как требует федеральное законодательство, за 45 дней до выборов, то есть до 21 сентября. Однако некоторые штаты начинают раньше, как, например, Северная Каролина, которая начнет рассылку 6 сентября.

Сроки регистрации избирателей различаются по штатам, но в большинстве случаев они варьируются от 8 до 30 дней до выборов. В Джорджии крайний срок – 7 октября.

Почти все штаты предлагают очное голосование, но правила и даты отличаются. В Пенсильвании избиратели могут запросить и сдать почтовый бюллетень в местном избирательном офисе уже с 16 сентября.

Предстоящие дебаты

Споры о месте и правилах проведения дебатов между кандидатами в президенты и вице-президенты продолжаются. Пока запланированы две встречи.

Дональд Трамп и Камала Харрис приняли приглашение ABC News на дебаты 10 сентября в Филадельфии. Трамп также предложил три раунда дебатов на разных телеканалах.

Кандидат в вице-президенты от демократов, губернатор Миннесоты Тим Уолз, и республиканский кандидат, сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс, договорились о дебатах 1 октября, которые проведет CBS News в Нью-Йорке. Вэнс предложил еще одни дебаты 18 сентября, но они пока не подтверждены.

2 сентября кортеж Тима Уолза попал в аварию, один из журналистов получил травму руки, но сам Уолз не пострадал.

Борьба за голоса

Борьба за правила проведения выборов накаляется. Трамп сформировал команду для обеспечения целостности выборов, которая подала несколько исков против правил голосования. Демократы также готовят свою юридическую команду, выступая против «чисток» списков избирателей, которые могут затронуть законных избирателей.