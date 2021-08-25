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В США сравнили шансы попасть в больницу с коронавирусом у привитых и непривитых

25 Августа 2021 09:22
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В США сравнили шансы попасть в больницу с коронавирусом у привитых и непривитых

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Не прошедшие вакцинацию от коронавируса люди в США в 29 раз чаще оказываются в больнице по сравнению с привитыми гражданами. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как следует из текста, результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес, крупнейшего в штате Калифорния, собранных среди 43 127 пациентов, у которых диагностировали коронавирус, в период с 1 мая по 25 июля. При этом среди них полностью вакцинированные составили 25,3%, частично вакцинированные - 3,3%, а оставшиеся 71,4% - граждане, не сделавшие прививку.

Исследование показало, что из числа полностью вакцинированных лиц с коронавирусом были госпитализированы 3,2% пациентов, помещены в отделение интенсивной терапии 0,5% и еще 0,2% нуждались в искусственной вентиляции легких. В то время, как среди частично вакцинированных лиц это соотношение составило 6,2%, 1,0% и 0,3% соответственно. Среди непривитых цифры госпитализированных достигли 7,6%, переведенных в реанимацию - 1,5% и подключенных к ИВЛ - 0,5%.

Также в CDC отметили, что 25 июля уровень инфицирования коронавирусом среди непривитых лиц в 4,9 раза, а частота госпитализаций - в 29,2 раза превышали аналогичные показатели для полностью вакцинированных граждан

«Эти данные по частоте инфицирования и госпитализации указывают на то, что одобренные вакцины обеспечивали защиту от инфекции SARS-CoV-2 и тяжелого [течения] COVID-19 в период, когда передача варианта дельта-штамма усиливалась», - говорится в исследовании.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 629,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.


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