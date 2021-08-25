В США скончался самый высокий житель страны

РОЧЕСТЕР. КАЗИНФОРМ - Рост американского актера с украинскими корнями Игоря Вовковинского составлял 235 см. Он скончался в американском городе Рочестере от болезни сердца в возрасте 38 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Игорь Вовковинский, занесенный в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий житель США, скончался в возрасте 38 лет от болезни сердца. Американские и мировые СМИ написали об этом в понедельник, 23 августа. Двумя днями ранее мать актера сообщила о его смерти в соцсети Facebook.

Рост Вовковинского составлял 235 см. В США, куда его семья переехала в 1989 году из Винницкой области Украины, чтобы вылечить мальчика от опухоли, он получил особенную известность после того, как появился на одном из выступлений Барака Обамы, на тот момент занимавшего пост президента, в футболке с надписью «Самый большой сторонник Обамы в мире». В то же время многим ценителям песенного конкурса «Евровидение» запомнилось, как в 2013 году Вовковинский вынес на руках на сцену певицу Злату Огневич.

Титул самого высокого человека планеты носит сегодня турецкий фермер Султан Кёсен, рост которого составляет 251 см.