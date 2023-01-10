В США проводят антимонопольное расследование в отношении PepsiCo и Coca-Cola

10 Января 2023, 12:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала предварительное расследование в отношении производителей прохладительных напитков PepsiCo и Coca-Cola по подозрению в ценовой дискриминации при поставках продукции магазинам. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает МИА «Казинформ».

По их данным, в течение последнего месяца чиновники обращались в крупные сети розничной торговли, включая Walmart, с просьбой предоставить информацию о том, как они закупают и устанавливают цены на безалкогольные напитки. Ценовые стратегии PepsiCo и Coca-Cola проверяются на соответствие принятому в 1936 году закону Робинсона-Патмана, обязывающему производителей поставлять свою продукцию предприятиям розничной торговли на одних и тех же условиях.

ФТК не проводила проверок по этому нормативному акту с 1988 года. Глава комиссии Альваро Бедойя сделал надзор за соблюдением этого закона одним из приоритетов работы в рамках антимонопольной политики администрации президента США Джо Байдена.

Представители ФТК, PepsiCo, Coca-Cola и Walmart отказались давать газете комментарии по этому вопросу.

Фото: Jeff Schear/Getty Images