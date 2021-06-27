В США продолжаются поиски выживших при обрушении жилого дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число погибших при обрушении жилого дома в городке Серфсайд, входящем в округ Майами-Дейд, увеличилось до пяти. Полиция с судебно-медицинской комиссией ведет опознание погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Причины инцидента неизвестны. Однако накануне СМИ сообщили, что в инженерном отчете трехлетней давности о состоянии дома говорилось о серьезных структурных повреждениях.

Судьба 156 неизвестна. Спасатели разбирают завалы вручную и с помощью строительных кранов. С пятницы к работе подключена тяжелая техника. На объекте находятся порядка 130 пожарных.

«Нашей главной задачей по-прежнему остается поисково-спасательная операция. У нас все еще есть надежда. Мы продолжаем поиски. Мы ищем людей, находящихся под завалами. Это главное. Наши команды не останавливаются ни на час. Они работают круглосуточно», - сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Напомним, трагедия случилась в минувший четверг. Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. Власти сообщили, что в результате ЧП, разрушено около половины из 130 квартир расположенных в жилом доме.