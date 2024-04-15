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    17:16, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В США появилась авиакомпания для собак

    Авиакомпания, собаки, животные, питомцы, домашние животные
    Фото: пресс-служба Bark Air

    Американская компания Bark, известный производитель игрушек для собак, запустила чартерные рейсы Bark Air, предназначенные исключительно для перевозки собак и их владельцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на USA Today.

    Авиакомпания Bark Air будет летать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон. Цена билета для собаки и владельца на внутренний перелет в один конец составит $6 тысяч, на трансконтинентальный — $8 тысяч. В парке авиакомпании числится один самолет — Gulfstream G500, бизнес-джет переделан под перевозку 7 собак и 10 хозяев.

    Пока самолет будет летать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или в Лондон.

    На борту самолета для четвероногих будет предоставлен плед и подушки, угощения, игровая площадка, шумоподавляющие наушники и успокаивающие жилеты.

    Первые полеты новой компании стартуют в мае.

    Теги:
    Америка Авиация Собаки Животные Мировые новости США
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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