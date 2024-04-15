В США появилась авиакомпания для собак

Американская компания Bark, известный производитель игрушек для собак, запустила чартерные рейсы Bark Air, предназначенные исключительно для перевозки собак и их владельцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на USA Today.

Авиакомпания Bark Air будет летать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон. Цена билета для собаки и владельца на внутренний перелет в один конец составит $6 тысяч, на трансконтинентальный — $8 тысяч. В парке авиакомпании числится один самолет — Gulfstream G500, бизнес-джет переделан под перевозку 7 собак и 10 хозяев.

Пока самолет будет летать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или в Лондон.

На борту самолета для четвероногих будет предоставлен плед и подушки, угощения, игровая площадка, шумоподавляющие наушники и успокаивающие жилеты.

Первые полеты новой компании стартуют в мае.