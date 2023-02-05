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    В США потерпел крушение поезд с химикатами: вспыхнул пожар

    5 Февраля 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крушение поезда на северо-востоке американского штата Огайо вызвало массовый пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    По данным Национального совета по безопасности на транспорте, поезд с более чем 100 вагонами сошел с рельсов близ города Восточная Палестина.

    В поезде было 20 вагонов с опасными веществами, 10 из которых сошли с рельсов. Из этих 10 пять перевозили винилхлорид (токсичное вещество - прим.), сообщило NTSB в субботу вечером.

    Из-за масштабного пожара и угрозы для здоровья местных жителей власти решили эвакуировать население в радиусе 1,6 километра от места аварии. Остальным жителям города запретили выходить на улицу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия США Авария с Поездом Мировые новости Пожар
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