-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:48
-
-
-
-
-
В США подтвержден первый случай заболевания пневмонией из Китая
ВАШИНГТОН. KYODO - КАЗИНФОРМ - В Сиэтле, США, подтвержден первый в стране случай заболевания неизвестным коронавирусом, ранее обнаруженным в Китае. Это также первый подтвержденный случай заболевания за пределами Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
30-летний мужчина вернулся в Соединенные Штаты в прошлую среду из китайского города Ухань - эпицентра вспышки пневмонии. Он изолирован и находится в хорошем состоянии.
«Подтверждение того, что вирус передается от человека к человеку в Азии, безусловно, повышает нашу обеспокоенность, но мы по-прежнему считаем, что риск массового распространения этого нового коронавируса в США в настоящее время остается низким», - заявил на пресс-конференции официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний.
По информации ведомства, мужчина обратился за медицинской помощью в штате Вашингтон в воскресенье и получил лечение. Лабораторные исследования анализов во вторник подтвердили первый случай коронавируса в США.
Мужчина сообщил, что он не посещал рынок морепродуктов в Ухани, а «просто путешествовал из этого района (из Уханя)».
По состоянию на вторник, Китай подтвердил более 300 случаев нового коронавируса. Вирус также был подтвержден в Японии, Южной Корее, Тайване и Таиланде.
- Смертельная пневмония в Китае: 440 случаев заражения и девять летальных исходов
- Землетрясение произошло в 380 км от Алматы
- В Китае резко выросло число случаев заражения новым коронавирусом
- Экс-главу Интерпола приговорили в Китае к 13,5 годам заключения
- Землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем
- Си Цзиньпин поручил не допустить эпидемии нового коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана