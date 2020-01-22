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В США подтвержден первый случай заболевания пневмонией из Китая

22 Января 2020 09:16
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В США подтвержден первый случай заболевания пневмонией из Китая

ВАШИНГТОН. KYODO - КАЗИНФОРМ - В Сиэтле, США, подтвержден первый в стране случай заболевания неизвестным коронавирусом, ранее обнаруженным в Китае. Это также первый подтвержденный случай заболевания за пределами Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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30-летний мужчина вернулся в Соединенные Штаты в прошлую среду из китайского города Ухань - эпицентра вспышки пневмонии. Он изолирован и находится в хорошем состоянии.

«Подтверждение того, что вирус передается от человека к человеку в Азии, безусловно, повышает нашу обеспокоенность, но мы по-прежнему считаем, что риск массового распространения этого нового коронавируса в США в настоящее время остается низким», - заявил на пресс-конференции официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По информации ведомства, мужчина обратился за медицинской помощью в штате Вашингтон в воскресенье и получил лечение. Лабораторные исследования анализов во вторник подтвердили первый случай коронавируса в США.

Мужчина сообщил, что он не посещал рынок морепродуктов в Ухани, а «просто путешествовал из этого района (из Уханя)».

По состоянию на вторник, Китай подтвердил более 300 случаев нового коронавируса. Вирус также был подтвержден в Японии, Южной Корее, Тайване и Таиланде.


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Ключевые слова: США, Китай, пневмония в Китае,
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