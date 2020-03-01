В США подтвердили первую смерть от коронавируса

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В американском штате Вашингтон подтвердили первую смерть от коронавируса, передает Казинформ со ссылкой на BBC.

Местные органы здравоохранения подтвердили в субботу, что мужчина в возрасте 50 лет скончался в округе Кинг штата Вашингтон. Отмечается, что он не ездил ни в одну из зон повышенного риска.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил режим чрезвычайного положения из-за риска распространения вируса в штате.

Официальные лица в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне выразили обеспокоенность по поводу случаев заражения, возникающих у пациентов, которые не посещали район, где произошла вспышка, или не общались с кем-либо, кто побывал там.

В штате Вашингтон в субботу заявили, что расследуют возможную вспышку коронавируса в местном доме престарелых.

Общее число случаев заражения коронавирусом в США достигло 62.

В воскресенье Австралия подтвердила первый случай смерти от коронавируса.

Согласно местным СМИ, 78-летний мужчина, которого эвакуировали из Японии в прошлом месяце, скончался в больнице города Перт. Вирус также диагностирован у его супруги в возрасте 79 лет.

35-летний мужчина стал также первой жертвой вируса на территории Таиланда. Сообщается что он страдал также от лихорадки денге. В целом в стране выявлены 42 случая заражения вирусом.

Согласно данным ВОЗ, более 85000 случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в 57 странах мира. Вирус унес жизни почти 3000 людей.