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В США из-за торнадо в штате Кентукки могли погибнуть не менее 50 человек

11 Декабря 2021 19:46
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В США из-за торнадо в штате Кентукки могли погибнуть не менее 50 человек

МЭЙФИЛД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100», - сказал в эфире местного отделения телеканала CBS губернатор штата Энди Бешир.

Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.

По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.

В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в некоторых округах в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

Фото: © AP Photo/Jeff Roberson

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#Происшествия   #США  
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