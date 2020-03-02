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В США испытания вакцины от нового коронавируса начнутся через шесть недель

2 Марта 2020 00:12
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В США испытания вакцины от нового коронавируса начнутся через шесть недель

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа начнут проводить в США через шесть недель. Препарат, вероятнее всего, будет доступен не раньше следующего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майкл Пенс. Он констатировал, что власти США принимают меры, чтобы скорее приступить к данным тестам.

«Пару дней назад доктор (Энтони) Фаучи (директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США - прим. ТАСС) сообщил нам, что из-за упрощения процедур, которое одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, мы сможем приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса через шесть недель», - сказал Пенс.

Вице-президент США, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, отметил, что вакцина «пройдет проверки, но, вероятно, не станет доступна в текущем сезоне». Как он сообщил, власти США работают с «несколькими поставщиками и разработчиками» и рассчитывают, что «вакцина станет доступна для американцев к следующему году».

Фаучи в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal на прошлой неделе заявил, что Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен начать клинические испытания указанного препарата до конца апреля текущего года. Он отметил, что в испытаниях примут первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были заражены вирусом. Медики должны установить, является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в июле или августе, уточнил Фаучи.


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Ключевые слова: Здравоохранение, США, Пневмония в Китае,
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