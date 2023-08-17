В США девятилетний мальчик застрелил ребенка

ТАЛЛАХАССИ. КАЗИНФОРМ - 9-летний мальчик выстрелил в голову 6-летнего мальчика из пистолета, который он нашел дома. Инцидент произошел в американском штате Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



Ребенок был доставлен в больницу в понедельник, где он позже скончался, сообщили в полиции. Обстоятельства инцидента расследуются.

Во время стрельбы в доме находился взрослый человек, которого уже допросили. Полиция не обнаружила никаких признаков насилия. Обвинение еще никому не предъявлено.

По данным организации Gun Violence Archive, в этом году в США от огнестрельного оружия уже погибли более 1114 детей и подростков в возрасте до 17 лет, еще 3065 получили ранения. Согласно базе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 19% смертей среди детей в возрасте от 1 до 18 лет в 2021 году пришлось на выстрелы из огнестрельного оружия.

В США в 2020 году дети погибали от огнестрельных ран чаще, чем от любых других причин. Количество погибших от огнестрельных ранений превысило число жертв ДТП.

В 2020 в инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия, погибло около 3600 детей - примерно пять детей на каждые 100 000 детей в Соединенных Штатах.