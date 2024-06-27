В США 47-летний мужчина застрелил пять человек и покончил с собой

Подозреваемый, разыскиваемый в убийстве пятерых человек в Северном Лас-Вегасе, покончил жизнь самоубийством после ночной охоты полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Вечером 24-го июня в Северном Лас-Вегасе в США неизвестный мужчина открыл стрельбу в двух квартирах в жилом комплексе на Каса Норте Драйв. В результате были убиты пять человек, после этого мужчина покончил с собой.

Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом комплексе на Каса Норте Драйв около 22:00 в понедельник. Когда они прибыли, были обнаружены две взрослые женщины — одной около 40, другой около 50 лет — с огнестрельными ранениями. Медицинский персонал констатировал их смерть.

Позже полиция обнаружила третью жертву, 13-летнюю девочку, у которой также было огнестрельное ранение. По состоянию на вечер понедельника она находилась в критическом состоянии в травматологическом центре UMC.

Еще три жертвы были найдены в другой квартире того же комплекса с огнестрельными ранениями: две женщины и мужчина в возрасте около 20 лет. По данным полиции, все трое были констатированы мертвыми на месте происшествия.

Затем полиция опознала 47-летнего Эрика Адамса как подозреваемого, розыск начался в одночасье. Полиция искала Адамса всю ночь примерно до 10 часов утра во вторник, когда они получили информацию о том, что он находился в офисе на бульваре Ист-Лейк-Мид. Когда они прибыли в этот район, Адамс сбежал на задний двор соседнего дома.

— Офицеры начали давать Адамсу устные команды бросить огнестрельное оружие, однако Адамс проигнорировал эти команды и покончил жизнь самоубийством, — говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследование инцидента.