В США 25 «республиканских» штатов подали иск против указа Байдена об ESG-инвестировании

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Группа американских штатов, возглавляемых республиканцами, подала иск в федеральный суд против нового указа администрации президента США Джо Байдена, согласно которой пенсионные фонды могут инвестировать в ESG-фонды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Представители 25 штатов в своем иске, который они отправили во вторник в федеральный суд штата Техас в городе Амарилло, заявили, что новый указ, вступивший в силу в конце января, может привести к потере пенсионных накоплений миллионов американцев, а также навредить финансовой ситуации штатов.

Истцы также заявили, что новый указ, ориентирующийся на социальные проблемы, нежели, на долгосрочную финансовую стабильность, нарушает федеральный закон о регулировании пенсионных выплат.

Среди заявителей также дочерняя фирма нефтяной компании Liberty Energy Inc и группа по торговле нефтью и газом.

Новый указ упрощает процесс инвестирования пенсионными фондами в социально-ответственные фонды и компании с традиционными финансовые обязательствами. Общая сумма инвестиций должна превышать 12 триллионов долларов и принадлежать более 150 миллионам людей.

Представители 25 «республиканских» штатов, которые выступили против нового указа, заявили, что он приведет к сокращению налогов и экономической активности в связи со снижением инвестиций в топливную промышленность.

«Указ, имеющий столь экономическую и политическую важность, должен получить разрешение в Конгрессе, чего в этом случае мы не наблюдаем», - говорится в заявлении.

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