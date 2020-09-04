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В средней школе нужно ввести предмет по семейным ценностям и национальному воспитанию – Крымбек Кушербаев

4 Сентября 2020 14:48
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В средней школе нужно ввести предмет по семейным ценностям и национальному воспитанию – Крымбек Кушербаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В программу средней школы необходимо включить специальный предмет по семейным ценностям и национальному воспитанию. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на совещании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время еще одной актуальной духовной темой, требующей обсуждения с общественностью, является проблема семьи. Вообще, в эпоху глобализации значение семейного воспитания очень велико для сохранения нации. Поэтому, мы считаем, что пора Министерству образования и науки внести предложения по внедрению в средней школе специального предмета, направленного на привитие семейных ценностей и национальное воспитание. Также мы думаем, что нужно создать родительскую организацию, в которую будут входить известные ученые, общественные деятели и многодетные матери, которая совместно с Министерством должна будет разработать общенародную методику воспитания молодежи под названием «Семья – средняя школа», – сказал К.Кушербаев.

Госсекретарь отметил, что Программа Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру» в дальнейшем обретет второе дыхание, и призвал представителей интеллигенции вносить свои предложения.

«Чтобы легко преодолеть глобальный кризис, мы должны трансформировать сознание народа, его образ жизни и позиции. В этой связи, нужны новые проекты для Программы. Мы приглашаем представителей различных социальных групп к обсуждению и совместной выработке новых проектов. В зависимости от значимости вопросов, прошу направлять предложения на имя Государственного секретаря. Вносите свои предложения по формированию новых ценностей в рамках Программы «Рухани жангыру», на период всемирной пандемии и последующее время. В случае необходимости, мы будем проводить совещания по новым проектам с участием представителей общественности, собирать их мнения и предложения», – сообщил Госсекретарь.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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