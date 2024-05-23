В СПК «Каспий» ответили на сообщение о выявленных финансовых нарушениях

В АО СПК «Каспий» отреагировали на сообщение Высшей аудиторской палаты о выявленных финансовых нарушениях на 747 млн тенге. В корпорации заявили, что устранят неполадки до 1 июля 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам председателя правления АО СПК «Каспий» Бекнура Беисова, нарушение на 747 млн тенге является процедурным, и сейчас корпорация работает над приведением в соответствие необходимых процедур. Планируется:

• реализовать проект по закладке виноградника на сумму 17,4 млн тенге;

• вернуть на счет корпорации почти 44 млн тенге, направленных в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты», использованных предпринимателями не по целевому назначению;

• разместить акции почти на 182,5 млн тенге, переданных на увеличение уставного капитала в 2011 году;

• остальные деньги использованы на предоставление займов предпринимателям, кредиты погасят согласно условиям договоров.

В части нарушения упущенной выгоды, сформированной по причине обесценения дебиторской задолженности более чем на 2,3 млрд тенге — также является нарушением процедурного характера;

— В части нарушения на сумму более 500 млн тенге на предоставление займов субъектам предпринимательства за счет средств, выделенных для реализации механизмов стабилизаций цен на СЗПТ, проводится работа по возврату на расчетные счета АО СПК «Каспий», — заявил Бекнур Беисов.

Что касается неэффективного использования свыше 154 миллионов тенге направленных на реализацию проектов малого и среднего бизнесов предпринимателей Мангистауской области (посадка виноградника, строительство солнечной электростанций, открытие мукомольного цеха и по переработке рыбной продукций), глава СПК «Каспий» сообщил, что часть средств возвращена на счета корпорации до проведения проверки, к тому же имеются решения судебных органов о возбуждении исполнительного производства.

По всем выявленным нарушениям АО СПК «Каспий» ведутся работы по устранению и приведению в соответствие в срок до 1 июля 2024 года, заявили в корпорации.

Напомним, что Высшая аудиторская палата с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года проводила проверку эффективности СПК «Каспий». В результате установлены финансовые нарушения более чем на 747 млн тенге.



