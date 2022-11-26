В список лучших боксеров-средневесов вошли Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы

26 Ноября 2022, 16:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтинга среднего веса, где Казахстан представлен сразу двумя боксерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин остался лидером десятки, за ним в топ-3 располагаются чемпион WBC Джермалл Чарло и экс-чемпион WBO Деметриус Андраде. Действующий обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы, который 13 ноября провел его первую защиту и победил единогласным решением судей британца Дензела Бентли, остался пятым.

Топ-10 средневесов по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Хайме Мунгия (Мексика)

5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

8. Риота Мурата (Япония)

9. Сергей Деревянченко (Украина)

10. Эрисланди Лара (Куба).

Ранее сообщалось, что портал World Boxing News представил текущий рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound for pound) по состоянию на ноябрь 2022 года. В список впервые попал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы. Он занял 49 место в рейтинге.

Фото: gettyimages.com