В списки избирателей включены 11 918 042 казахстанца - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В списки избирателей на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов включены 11 918 042 гражданина. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральной избирательной комиссии представлены сведения об 11 миллионах 918 тысячах 42 гражданах, включенных местными исполнительными органами в списки избирателей. Начата работа по сверке представленных списков. В случае установления Центральной избирательной комиссией повторного включения отдельных граждан в списки избирателей, сведения о них будут направлены в соответствующие исполнительные органы и избирательные комиссии для выяснения и внесения уточнений в списки избирателей», - сказал К. Петров.

По его словам, каждый гражданин вправе проверить себя в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список, или исключение из списка, а также допущенные в списках неточные данные о себе, как избирателе.

Как сообщил К. Петров, с 26 декабря, за 15 дней до голосования, списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, соответствующими избирательными комиссиями будут представлены гражданам для ознакомления.

Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них, либо исправления в списках избирателей, рассматриваются избирательными комиссиями в день поступления заявлений. В случае отклонения заявления избирательная комиссия выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Решение может быть обжаловано в соответствующем суде по месту нахождения избирательной комиссии, который рассмотрит жалобу в день ее поступления. В день голосования на 4 71 избирательном участке членам избирательных комиссий Министерством цифрового развития и атомной промышленности будет организован доступ через портал e-gov к информации о месте регистрации граждан.