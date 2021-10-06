В списке умерших оказался житель Петропавловска из-за сбоя в системе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Парадоксальная и страшная по своей сути ситуация произошла в Петропавловске. Житель города Александр Рябуха случайно узнал, что он мертв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25-летний А. Рябуха – сирота, более четырех лет состоит в очереди на получение жилья. Каждые полгода молодой человек проверял, как она продвигается. В один из таких дней он обнаружил, что с очереди на жилье его сняли, потому что он умер.

«Два дня бегал по инстанциям, восстанавливался, доказывал, что живой. Подал заявление на подтверждение об отсутствии смерти. Написал заявление в прокуратуру», - рассказал А. Рябуха.

В городском акимате выясняют, что стало причиной сложившейся ситуации: технический сбой или чья-то халатность.

«При инвентаризации отделом жилищно-коммунального хозяйства в марте по статусу он «вышел» как мертвый. Все очередники республики объединены в одной базе данных. Акимат не может менять статус. Отдел ЖКХ только сверяет. После того, как в базе данных его статус оказался как умершего, его автоматически исключили. Он вчера лично обратился с заявлением на имя акима города, чтобы его восстановили в очереди. Заявление рассмотрели, в очередности уже восстановили. Сейчас он в 1342-й. Техническая ошибка или халатность, пытаемся выяснить. После этого, видимо, будут сделаны соответствующие организационные выводы», - прокомментировал руководитель городского отдела внутренней политики Азат Ибраев.

Сейчас в очереди на получение жилья в Петропавловске состоят более 14,7 тысячи человек. Из них 1,7 тысячи – дети-сироты. А. Ибраев добавил, что квартиры из госфонда распределяется по мере сдачи домов в процентном соотношении.

«В этом году детям-сиротам предоставили 65 квартир, в два раза больше, чем в прошлом году. По мере движения очереди получит квартиру и А. Рябуха», - сказал А.Ибраев.