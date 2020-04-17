В списках должны быть только те, кто действительно нуждается в помощи - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В фонде «Birgemiz» обратили внимание на непроработанные списки нуждающихся от регионов, передает МИА «Казинформ».

На заседании Попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, обсудили механизмы оказания дальнейшей помощи гражданам из наиболее уязвимых слоев населения в условиях чрезвычайного положения. В совещании в онлайн-режиме участвовали заместители акимов регионов, первые зампреды филиалов партии и руководители региональных фондов «Birgemiz».

Председатель Попечительского совета фонда Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева в дополнение к инициированным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым масштабным мерам поддержки на сегодня единовременной помощью в 50 тысяч тенге охвачено свыше 152 тысяч семей.

«Лидер партии поручил продолжить данную работу и провести вторую волну в начале мая. В 23 городах единоразовой выплатой в 50 000 тенге будет поддержано еще 210 тысяч наиболее нуждающихся семей, не получавших до этого помощи. С учетом коэффициента семейности в целом помощью будет охвачено порядка 1 миллиона человек. Эта помощь оказывается только на время карантина. У нас уже отработан алгоритм действий. Создана необходимая инфраструктура в регионах – оперативные штабы, региональные фонды. Закреплены ответственные руководители и исполнители. Налажено взаимодействие с банками второго уровня. Сегодня предприниматели видят прозрачную деятельность Фонда, все больше обращаются и выражают готовность вносить пожертвования в Фонд», - сказал Бауыржан Байбек.

Вместе с тем первый зампред «Nur Otan» также акцентировал внимание участников совещания на выявленных в ходе первой волны недочетах, в том числе некачественно проработанных в ряде регионов списков нуждающихся.

«В списках должны быть только те, которые действительно нуждаются в помощи, находятся в сложном материальном положении. Средства Фонда ограничены. Нами также выявлены факты, когда гражданам пришло SMS о перечислении фондом «Birgemiz» 50 тысяч тенге, однако по факту деньги на карточку не поступили. В Темиртау 11 таких фактов, Кызылорде – 10, Костанае – 9, Кокшетау – 7, Семее – 2. Руководителям региональных филиалов партии необходимо оперативно устранять подобные проблемы. В целом, еще раз подчеркиваю – списки граждан для получения помощи формируют акиматы. Это ваша зона ответственности. Если граждане к вам обращаются, решайте вопросы людей на местах, не самоустраняйтесь. В случае выявления подобных фактов Комитет партийного контроля должен разобраться и внести предложения по таким членам партии. Есть соответствующее поручение Главы государства по таким чиновникам, не готовым брать на себя ответственность «слышать» и решать проблемы простых людей», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках фонда «Birgemiz» со вчерашнего дня волонтерами «Jas Otan» также была начата бесплатная доставка 5 миллионов защитных масок более 100 тысячам наиболее незащищенных семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости обеспечено уже более 60 тысяч нуждающихся семей по всей стране. Более 2 тысяч медработников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях получили из средств фонда по 50 тысяч тенге.