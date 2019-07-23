В спецприёмник Актау определили 21 иностранца

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали граждан Узбекистана после проверки развлекательных заведений Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, пишет lada.kz.

О необходимости провести проверку в увеселительных заведениях города обращение начальнику департамента полиции области Канату Таймерденову написал житель Актау. Мужчина обратился в личный блог главного полицейского региона.



По поручению Каната Таймерденова сотрудники миграционной полиции провели проверку развлекательных заведений Актау и обнаружили в них 21 человека, нарушившего части 4 и 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).



Задержанных определили в специальный приёмник Актау. Материалы дела были направлены в суд для принятия решения.