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В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой

28 Февраля 2022 12:00
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В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы возобновил свою работу специализированный ЦОН в микрорайоне «Саялы». Его автодром оснащен новой GPS-системой, где прохождение практического экзамена осуществляется посредством спутникового сигнала, без участия магнитных датчиков, как это было раньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан».

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По словам первого заместителя председателя правления, госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина спецЦОН в мкр. «Саялы» является одним из первых, появившихся в Казахстане. За 9 лет элементы считывания упражнений и регистрации действий экзаменуемых износились, и автодрому требовался не просто ремонт, а капитальная модернизация.

«Раньше датчики считывания упражнений монтировались под бампер, поэтому, если кандидаты наезжали на бордюры, автотранспорт выходил из строя на долгое время. Теперь необходимое оборудование установлено в салоне. Так что даже в случае мелкой аварии, авто будет исправно показывать сдан необходимый элемент или нет», – добавил С. Абдильдин.

Планируется, что по новой системе автодром спецЦОНа №1 Алматы сможет принимать около 100 курсантов в день.

Напомним, в городе Алматы функционируют пять специализированных ЦОНов, в которых автовладельцы могут заменить водительские удостоверения и перерегистрировать авто.

В спецЦОНах мкр. «Саялы» и мкр. «Кемель» функционируют автодромы для сдачи практического экзамена.

Справочно: за 2021 год по линии спецЦОН по городу Алматы оказаны 847 881 услуг. Из них: перерегистрация авто – 652 840, выдача водительских удостоверений -187 888.

За январь месяц 2022 года СпецЦОНами Алматы оказаны 95898 услуг. Из них: перерегистрация авто – 76631, выдача водительских удостоверений – 37 288.

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#Алматы   #Транспорт   #Правительство для граждан  
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