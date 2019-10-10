В создании коррупционной схемы подозревают директора филиала Казводхоза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области идет суд по делу бывшего директора филиала «Казводхоза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, его подозревают в организации преступной схемы по оформлению фиктивных командировок на сотрудников филиала и присвоении командировочных расходов, хищении средств филиала, предназначенных для оплаты работ по госзакупкам и выделенных на премирование сотрудников.

На встрече с коллективом подведомственных организаций Комитета по водным ресурсам первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин отметил, что в 2016 году в другой подведомственной организации зарегистрировали уголовное правонарушение, квалифицированное как коррупционное. Тогда в незаконной реализации труб признали виновным бывшего директора филиала «Есиль Су».

«Эти факты свидетельствуют о попустительстве в работе, в отсутствии внутреннего контроля со стороны вышестоящего органа» - сказал Н. Жахин.

Департамент по противодействию коррупции провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности трех подведомственных организаций Комитета по водным ресурсам.

«Установлено наличие административных барьеров при оказании государственных услуг, отсутствие внутреннего контроля со стороны Комитета и головных предприятий за подведомственными организациями, что способствовало совершению ряда финансовых нарушений» - подчеркнул Н. Жахин.