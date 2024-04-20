В Совете Европы обсудили сотрудничество с Казахстаном

В четверг «на полях» Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге состоялось мероприятие на тему: «Опыт и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Парламентской Ассамблеи СЕ», посвященное 20-летию подписания Соглашения о сотрудничестве между Парламентом РК и ПАСЕ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента РК Ольга Перепечина и Жанна Асанова, их коллеги из ПАСЕ Европы, в том числе Послы, заместители Постоянных представительств из Австрии, Нидерландов, Франции, Хорватии, Словаки, Сан-Марино, Азербайджана, Турции и других государств.

Открывая мероприятие, вице-спикер Сената РК О.Перепечина отметила, что развитие Казахстаном партнерских отношений с Советом Европы находится в числе приоритетов внешней политики Казахстана.

— Мы ценим наше сотрудничество с Советом Европы и его ценный опыт в сфере демократизации, обеспечения верховенства закона и прав человека. За годы сотрудничества с Советом Европы мы успешно реализовали две программы по приоритетам добрососедского сотрудничества. Этим летом будет дан старт новым Приоритетам по добрососедскому сотрудничеству с Казахстаном на 2024–2027 гг. Надеемся, что эта программа будет способствовать дальнейшему совершенствованию нашего национального законодательства и его сближению с европейскими нормами, — отметила казахстанский сенатор.

Кроме того, О.Перепечина подчеркнула, что сегодня Казахстан является полноправным членом Венецианской комиссии.

— Наша страна имеет статус наблюдателя в консультативных советах европейских прокуроров и европейских судей, Европейской комиссии по эффективности правосудия и Конвенции «Медикрайм», — сказала О.Перепечина.

Наряду с этим, в Страсбурге сенаторы встретились с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом.

Участники встречи обсудили развитие партнерских отношений Казахстана с Советом Европы и Парламентской Ассамблеи, а также вопросы защиты прав человека, демократии, верховенства закона.

Вице-Спикер Сената, руководитель парламентской делегации Казахстана Ольга Перепечина отметила, что взаимодействие между Парламентом Казахстана и Парламентской Ассамблеей развивается в атмосфере полного взаимопонимания и доверия, а также рассказала о проводимых в стране реформах.

— В 2022 году Президент РК К.Токаев инициировал программу политических и экономических преобразований. Президент предложил повестку построения Справедливого Казахстана. Эти реформы направлены на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, децентрализацию государственного управления, развитие многопартийной системы и усиление политической конкуренции. За прошедшие два года мы провели внеочередные президентские выборы, а также выборы в обе палаты Парламента и местные представительные органы. Таким образом состоялась комплексная перезагрузка ключевых государственных институтов, — добавила Перепечина.

Руководство ПАСЕ выразило готовность продолжать всесторонне содействовать Казахстану в дальнейшем построении демократического государства и поддерживать регулярные контакты с Парламентом РК.