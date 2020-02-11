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В совершении серии краж подозревается группа злоумышленников в Алматинской области

11 Февраля 2020 08:51
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В совершении серии краж подозревается группа злоумышленников в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе Алматинской области полицейским удалось обезвредить преступную группу из четырех молодых людей, в возрасте от 22 до 25 лет, занимавшуюся кражами из магазинов и грузовых автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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В январе-феврале 2020 года по городу Ушаралу прокатилась волна краж. Преступники орудовали по ночам. В магазины проникали, ловко открывая замки и пользуясь отсутствием решеток, через окна. Брали продукты питания, дорогостоящие спиртные напитки, сигареты, шоколад, дезодоранты, шампуни и другие средства бытовой химии. С грузовиков похищали аккумуляторы.

«В результате оперативно-розыскной работы в поле зрения попали четверо, нигде не работающих молодых людей, которые могли себе позволить при этом денежные траты. За ними было установлено оперативное наблюдение и вскоре вся группа была задержана с поличным, сразу после совершения очередной кражи аккумуляторов с грузовика», - сообщил начальник Алакольского районного отдела полиции подполковник полиции Куат Оспанов.

В ходе следствия у задержанных изъяты вещественные доказательства и установлено, что замки на магазинах, при помощи определённых приспособлений, мастерски открывал один из подозреваемых.

«Трое в прошлом уже имели криминальный опыт, в связи с чем, суд санкционировал их арест. Двое из них ранее неоднократно привлекались за кражи чужого имущества, но в связи с примирением сторон уголовные дела прекращались, а один получил срок за недонесение и укрытие преступления. Пока подозреваемым вменяется 6 эпизодов краж на общую сумму более 800 000 тенге, но проверка их на причастность к другим преступлениям продолжается», - добавил подполковник полиции Куат Оспанов.




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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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