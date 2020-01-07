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В совершении 13 краж подозревается вор-рецидивист в Алматинской области

7 Января 2020 20:05
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В совершении 13 краж подозревается вор-рецидивист в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря криминалистам Алматинской областной полиции задержан 28-летний вор-рецидивист, которому инкриминируют тринадцать преступлений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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С июля по октябрь 2019 года в Талдыкоргане прошлась волна краж из частных домовладений и приусадебных участков. Преступления совершались путем взлома замков и отжима пластиковых окон. Домушник ничем не брезговал, похищая буквально все, что можно было унести - ювелирные изделия, одежду, бытовую технику, инструменты, посуду, спиртные напитки и продукты питания.

«При осмотре мест преступлений криминалисты обнаружили различные следы. И вскоре по изъятым отпечаткам удалось идентифицировать и установить подозреваемого, оказавшегося ранее судимым за кражи 28-летним уроженцем Алакольского района. Поиск вора-серийника осложнялся тем, что он не имел постоянного места жительства и вел бродячий образ жизни. Но в итоге, оперативникам талдыкорганской городской полиции удалось его задержать» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Эксперты-криминалисты собрали доказательную базу, по которой задержанный мужчина был изобличен в совершении 12 краж чужого имущества и 1 грабежа. Причиненный горожанам ущерб составил около одного миллиона тенге.
«Следует отметить большую работу наших криминалистов, благодаря которой была установлена личность домушника. В настоящее время состоящее из нескольких томов уголовное дело с обвинительным актом по всем тринадцати эпизодам направлено в суд» - дополнили в пресс-службе.



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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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