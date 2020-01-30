В состоянии наркотического опьянения задержали водителя в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В состоянии наркотического опьянения был задержан водитель автомашины в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«Сотрудники батальона патрульной полиции городского управления задержали водителя автомашины марки «BMW», - пояснили в пресс-службе ведомства. - Прибывшие сотрудники ОП-2 управления полиции города Тараза изъяли у задержанного два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом желтого цвета».

Медицинское освидетельствование показало, что у задержанного было наркотическое опьянение. Как выяснилось, 26-летний мужчина купил наркотическое вещество «Скорость» через интернет-ресурс.

«По предварительным данным судебной экспертизы, обнаруженное вещество является психотропным наркотическим средством весом 0,11 грамма. По факту ведется досудебное расследование по ст. 296 ч.2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

По данной статье задержанному грозит штраф в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на сорок суток.

В полицейском ведомстве напомнили, что только за прошлый 2019 год со стен домов и зданий областного центра было ликвидировано свыше 700 надписей, рекламирующих сайты по продаже подобных наркотиков, а за нанесение граффити были задержаны шесть человек. Выявленные сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области сайты были удалены. Проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию подобных сайтов и надписей. «Департамент полиции Жамбылской области призывает население региона не оставаться в стороне от общей проблемы распространения наркотиков, являющейся угрозой для здоровья граждан нашей страны и будущего поколения, и проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью. Если Вы стали свидетелем подобной ситуации, то можете обратиться по (What’s App) номеру – 8 747 118 92 49. Рабочие телефоны начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области – 8 (7262) 43 09 05, 99 71 74 или на пульт 102. Анонимность гарантируется», - сообщили в ведомстве.