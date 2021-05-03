В составе сборной Казахстана по хоккею произошли изменения перед ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана продолжает готовиться к чемпионату мира. В расположение команды прибыли два игрока из карагандинской «Сарыарки» — Михаил Рахманов и Александр Писарев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее вызванные Александр Борисевич и Владислав Никулин получили травмы в ходе финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана и не смогут сыграть на чемпионате мира в Латвии.





