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В составе молодежной команды Казахстана по футболу произошли изменения
31 Августа 2021 10:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По причине полученных травм в предстоящем матче квалификации Евро-2023 против Дании не смогут выступить полузащитник Максим Самородов и нападающий Мирас Турлыбек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В качестве замены приглашены Еркебулан Сейдахмет из «Кайрата», а также нападающий «Шахтера» Иван Свиридов.
Молодежная сборная Казахстана возобновит свое выступление в квалификации чемпионата Европы с запланированной на 7 сентября домашней встречи против Дании.
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