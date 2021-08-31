В составе молодежной команды Казахстана по футболу произошли изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По причине полученных травм в предстоящем матче квалификации Евро-2023 против Дании не смогут выступить полузащитник Максим Самородов и нападающий Мирас Турлыбек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В качестве замены приглашены Еркебулан Сейдахмет из «Кайрата», а также нападающий «Шахтера» Иван Свиридов.

Молодежная сборная Казахстана возобновит свое выступление в квалификации чемпионата Европы с запланированной на 7 сентября домашней встречи против Дании.