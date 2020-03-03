В состав рабочей силы Казахстана вошли 2,2 миллиона молодых людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвёртом квартале 2019 года рабочая молодежь Казахстана (молодые люди в возрасте 15–28 лет) включала 2,2 млн человек — на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ещё 1,3 млн молодых людей не входят в состав рабочей силы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в четвёртом квартале 2018 года молодёжная рабочая сила составила 2,16 млн человек, а количество лиц, не входящих в состав рабсилы — 1,33 млн человек.

Численность занятой молодёжи превысила 2,1 млн человек, безработных молодых людей насчитывалось 81,1 тыс. человек.

Большинство молодых людей имеет средне-профессиональный (специальный) уровень образования: 946,7 тыс. человек.

Ещё 851,2 тыс. молодых людей имеют высшее образование, 249,9 тыс. человек — лишь общее среднее. Заметим, 775 человек имеют лишь начальный уровень образования.

В разрезе регионов наибольшая концентрация занятой молодёжи наблюдается в Алматинской области (281,9 тыс. человек), а также в Алматы (258,7 тыс. человек) и в Жамбылской области (205,2 тыс. человек). ТОП-5 регионов замыкают Восточно-Казахстанская (178 тыс. человек) и Туркестанская (177,8 тыс. человек) области.

В разрезе экономической деятельности наибольшее число молодых людей занято в сферах торговли и авторемонта, а также сельского хозяйства и образования.

Меньше всего молодых людей занято в сферах водоснабжения и электроснабжения.