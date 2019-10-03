В состав города Атырау войдут два населенных пункта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В состав города Атырау войдут еще два населенных пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Территория областного центра увеличится на 7 145 гектаров за счет присоединения сразу двух пригородных сельских округов - Алмалы и Береке. Как пояснил руководитель городского отдела земельных отношений Наурызбек Кумаров, на данный момент в этих сельских округах проживает в общей сложности почти 8 тысяч человек. «Ранее было вынесено постановление акимата Атырауской области о включении сельского округа Геолог в территорию города. Площадь областного центра станет больше за счет присоединения двух населенных пунктов Махамбетского района и составит 45 871 гектар»,- сказал Наурызбек Кумаров.