11:26, 11 Март 2022 | GMT +6
В состав Бюро Политсовета партии AMANAT внесены изменения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Политического совета партии AMANAT избраны новые члены Бюро Политического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.
В состав Бюро избраны:
Смаилов Алихан Асханович – Премьер-Министр Республики Казахстан;
Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;
Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии «AMANAT»;
Рожин Максим Николаевич – вице-президент «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы».
Таким образом, состав Бюро Политического совета партии «AMANAT» увеличился с 9 до 13 членов.