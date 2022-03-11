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    11:26, 11 Март 2022 | GMT +6

    В состав Бюро Политсовета партии AMANAT внесены изменения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Политического совета партии AMANAT избраны новые члены Бюро Политического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В состав Бюро избраны:

    Смаилов Алихан Асханович – Премьер-Министр Республики Казахстан;

    Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;

    Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии «AMANAT»;

    Рожин Максим Николаевич – вице-президент «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы».

    Таким образом, состав Бюро Политического совета партии «AMANAT» увеличился с 9 до 13 членов.


    Теги:
    AMANAT Общество
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