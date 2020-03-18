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В соответствии с режимом ЧП дорожные компании вводят усиленный контроль

18 Марта 2020 19:18
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В соответствии с режимом ЧП дорожные компании вводят усиленный контроль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина, данного на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, в автодорожной отрасли начаты мероприятия, необходимые для предупреждения распространения пандемии. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«На объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения были разработаны требования о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил, касательно ограничения въезда и выезда на строительные базы.

Кроме того, каждая организация должна иметь медперсонал с обеспечением медицинского оборудования для ежедневного прохождения осмотра работников. На каждом объекте установлены гигиенические дозаторы.

Также были составлены индивидуальные планы мероприятий в случае выявления заболевания у персонала», - говорится на странице МИИР РК в Facebook.

Напомним, в автодорожной отрасли страны трудятся порядка 100 тысяч человек.


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Ключевые слова: Транспорт, Коронавирус,
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