    06:07, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    В Сомали все пассажиры выжили после экстренной посадки самолета в океан

    В Сомали чествуют пилота авиакомпании Starsky Aviation, который сумел спасти 55 человек, посадив неисправный самолет на побережье у аэропорта Могадишо, сообщает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: кадр из видео

    На борту находились 50 пассажиров и 5 членов экипажа — все они остались живы.

    В Starsky Aviation заявили, что именно быстрые и хладнокровные решения пилота позволили избежать жертв.

    По данным Управления гражданской авиации Сомали, экипаж самолёта Fokker 50 вскоре после вылета из Могадишо во вторник утром экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил экстренное возвращение. По словам главы ведомства Ахмеда Макалина Хасана, при посадке самолет не смог затормозить в пределах взлетно-посадочной полосы, выкатился за ее территорию и остановился у берега Индийского океана.

    На кадрах из соцсетей видно, как люди самостоятельно покидают борт и добираются до суши по воде. В спасательной операции участвовали медики, подразделения ООН и миссия Африканского союза. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

    — Мы подтверждаем, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности. Проводится расследование, чтобы установить причину технической неисправности, приведшей к экстренной посадке, — сообщил представитель авиакомпании Хасан Мохамед Аден.

     

