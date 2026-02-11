В Сомали все пассажиры выжили после экстренной посадки самолета в океан

На борту находились 50 пассажиров и 5 членов экипажа — все они остались живы.

В Starsky Aviation заявили, что именно быстрые и хладнокровные решения пилота позволили избежать жертв.

По данным Управления гражданской авиации Сомали, экипаж самолёта Fokker 50 вскоре после вылета из Могадишо во вторник утром экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил экстренное возвращение. По словам главы ведомства Ахмеда Макалина Хасана, при посадке самолет не смог затормозить в пределах взлетно-посадочной полосы, выкатился за ее территорию и остановился у берега Индийского океана.

На кадрах из соцсетей видно, как люди самостоятельно покидают борт и добираются до суши по воде. В спасательной операции участвовали медики, подразделения ООН и миссия Африканского союза. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

Today, a passenger aircraft operated by Starsky Aviation Ltd was involved in an incident near Aden Adde International Airport shortly after take-off. The plane, carrying 50 passengers bound for Guriel and Galkaayo, developed mechanical problems about 15 minutes into the flight… pic.twitter.com/9MaUeJ5UWw — AUSSOM (@aussom_) February 10, 2026

— Мы подтверждаем, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности. Проводится расследование, чтобы установить причину технической неисправности, приведшей к экстренной посадке, — сообщил представитель авиакомпании Хасан Мохамед Аден.