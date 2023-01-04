В Сомали в результате двух взрывов у офиса депутата погибли 15 человек

4 Января 2023, 17:04

ПРЕТОРИЯ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 15 человек погибли в среду в сомалийском городе Махас при взрывах двух заминированных автомобилей у офиса депутата федерального парламента. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его информации, среди погибших есть официальные лица. В свою очередь сомалийский портал Garowe сообщил, что действовали террористы-смертники. Власти возложили ответственность за взрывы на группировку «Аш-Шабаб».

Махас расположен в области Хиран в центральной части Сомали, в 300 км к северу от Могадишо.

«Аш-Шабаб» возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РК, РФ и ряде других стран). Численность «Аш-Шабаб» оценивается в 10 тысяч боевиков.

Фото: globallookpress.com