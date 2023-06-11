Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Сомали погибли 22 ребенка

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 09:19
В Сомали погибли 22 ребенка Фото: Anadolu Agency

МОГАДИШО. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 22 ребенка погибли в результате взрыва в провинции Нижняя Шабелле в Сомали, передает агентство «Анадолу».

Представитель местной власти района Ибрагим Малабоу сообщил, что взрыв прогремел в парке, где играли дети.

По его словам, получили ранения три ребенка.

Малабоу возложил ответственность за взрыв на террористическую организацию «Аш-Шабаб».

Боевики «Аш-Шабаб» в свою очередь, заявили, что взорвалась ручная граната, брошенная солдатом миротворческой миссии Африканского союза.


Происшествия   Африка   Мировые новости   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы
Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы