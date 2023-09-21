В соляной шахте в Австрии обнаружили детскую обувь возрастом 2000 лет

Археологи обнаружили хорошо сохранившуюся детскую кожаную обувь со шнурками предположительно из льна возрастом более 2000 лет в соляной шахте на западе Австрии, передает со ссылкой на CNN МИА «Казинформ».

По данным Немецкого музея горного дела, расположенного в городе Бохум, найденная обувь примерно 30 размера предположительно была изготовлена во II веке до нашей эры. Обувь была обнаружена археологами в деревне Дюррнберг, где добыча каменной соли велась еще в железном веке, говорится в пресс-релизе исследовательского отдела Немецкого музея горного дела.

Считается, что благодаря залежам соли в шахте, детская обувь сохранилась в исключительно хорошем состоянии.

По данным музея, раскопки в Дюррнберге проводятся для сбора информации и фактов из истории жизни горняков железного века.

Археологи также обнаружили фрагмент лезвия деревянной лопаты, а также остатки меха со шнуровкой, возможно от мехового капюшона.

Отмечается что, обнаруженные остатки шнурков обуви, вероятно, были сделаны из льна.

Со слов исследователей, находка обуви подтверждает присутствие детей в шахтах.

Органические материалы обычно разлагаются со временем. Находки, подобные детской обуви, а также остатки текстиля, подобные тем, что были найдены в Дюррнберге, дают чрезвычайно редкую возможность заглянуть в жизнь шахтеров железного века, говорится в релизе музея.