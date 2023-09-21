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    13:22, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В соляной шахте в Австрии обнаружили детскую обувь возрастом 2000 лет

    обувь в шахте
    Фото: Deutsches Bergbau-Museum Bochum/CNN

    Археологи обнаружили хорошо сохранившуюся детскую кожаную обувь со шнурками предположительно из льна возрастом более 2000 лет в соляной шахте на западе Австрии, передает со ссылкой на CNN МИА «Казинформ»

    По данным Немецкого музея горного дела, расположенного в городе Бохум, найденная обувь примерно 30 размера предположительно была изготовлена во II веке до нашей эры. Обувь была обнаружена археологами в деревне Дюррнберг, где добыча каменной соли велась еще в железном веке, говорится в пресс-релизе исследовательского отдела Немецкого музея горного дела.

    Считается, что благодаря залежам соли в шахте, детская обувь сохранилась в исключительно хорошем состоянии.

    По данным музея, раскопки в Дюррнберге проводятся для сбора информации и фактов из истории жизни горняков железного века.

    Археологи также обнаружили фрагмент лезвия деревянной лопаты, а также остатки меха со шнуровкой, возможно от мехового капюшона.

    Отмечается что, обнаруженные остатки шнурков обуви, вероятно, были сделаны из льна.

    Со слов исследователей, находка обуви подтверждает присутствие детей в шахтах.

    Органические материалы обычно разлагаются со временем. Находки, подобные детской обуви, а также остатки текстиля, подобные тем, что были найдены в Дюррнберге, дают чрезвычайно редкую возможность заглянуть в жизнь шахтеров железного века, говорится в релизе музея.

    Теги:
    Археология Мировые новости
    Автор
    Жанна Нурмаганбетова
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