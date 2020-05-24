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В соцсетях запустили кампанию в честь Всемирного дня борьбы

24 Мая 2020 11:45
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В соцсетях запустили кампанию в честь Всемирного дня борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный мир борьбы (UWW) запустил мультиплатформенную кампанию в социальных сетях в честь Всемирного дня борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Кампания под названием #ThisIsWrestling призывает спортсменов, болельщиков, тренеров и официальных лиц обмениваться фотографиями и видеоматериалами о себе, принимающих участие в борьбе.

Она была запущена в знак признания Всемирного дня борьбы и будет продолжаться в течение всего месяца.

Отметим, что в 1904 году в этот день в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе, а с 2013 года 23 мая эта дата стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта.





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Ключевые слова: Спорт,
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