В соцсетях запустили кампанию в честь Всемирного дня борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный мир борьбы (UWW) запустил мультиплатформенную кампанию в социальных сетях в честь Всемирного дня борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Кампания под названием #ThisIsWrestling призывает спортсменов, болельщиков, тренеров и официальных лиц обмениваться фотографиями и видеоматериалами о себе, принимающих участие в борьбе.

Она была запущена в знак признания Всемирного дня борьбы и будет продолжаться в течение всего месяца.

Отметим, что в 1904 году в этот день в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе, а с 2013 года 23 мая эта дата стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта.











