В соцсетях распространяют информацию о свободном доступе медработников к информации о посмертном донорстве
Поскольку информацию об отказе или согласии пациентов на посмертное донорство планируют включать в электронные паспорта здоровья, некоторые граждане выражают опасения. Они считают, что электронные паспорта здоровья превратятся в базы данных потенциальных доноров и тогда врачи намеренно перестанут лечить тех, кто указан в списках.
В Министерстве здравоохранения РК пояснили, что информация о согласии или отказе от донорства не является открытой и доступной для всех медработников страны.
«Пункт 8 статьи 209 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года гласит о том, что доступ к Регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, разрешен только уполномоченным лицам Координационного центра по трансплантации в порядке, определенном уполномоченным органом», — сообщили в ведомстве.
Более того, согласно 4 пункту этой же статьи кодекса, в Казахстане запрещено принудительное изъятие органов, принуждение к согласию на изъятие органов, купля и продажа человеческих органов и тканей. Также кодекс запрещает изъятие тканей и органов у недееспособных лиц, людей без гражданства, несовершеннолетних и тех, чья личность не была установлена на момент смерти.
Из этого следует, что опасения по поводу общедоступности данных и согласии или отказе от посмертного донорства безосновательны. Рассылаемое сообщение содержит информацию, противоречащую законам РК.