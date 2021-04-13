В соцсетях распространяют информацию о свободном доступе медработников к информации о посмертном донорстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы репостят сообщения о том, что в ближайшее время информация о согласии или отказе пациента на донорство станет доступна абсолютно всем медработникам. Некоторые считают, что это способно повлиять на качество оказания медицинской помощи, так как врачам выгоднее завладеть органами пациента, чем лечить его от болезни. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Поскольку информацию об отказе или согласии пациентов на посмертное донорство планируют включать в электронные паспорта здоровья, некоторые граждане выражают опасения. Они считают, что электронные паспорта здоровья превратятся в базы данных потенциальных доноров и тогда врачи намеренно перестанут лечить тех, кто указан в списках.

В Министерстве здравоохранения РК пояснили, что информация о согласии или отказе от донорства не является открытой и доступной для всех медработников страны.

«Пункт 8 статьи 209 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года гласит о том, что доступ к Регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, разрешен только уполномоченным лицам Координационного центра по трансплантации в порядке, определенном уполномоченным органом», — сообщили в ведомстве.

Более того, согласно 4 пункту этой же статьи кодекса, в Казахстане запрещено принудительное изъятие органов, принуждение к согласию на изъятие органов, купля и продажа человеческих органов и тканей. Также кодекс запрещает изъятие тканей и органов у недееспособных лиц, людей без гражданства, несовершеннолетних и тех, чья личность не была установлена на момент смерти.

Из этого следует, что опасения по поводу общедоступности данных и согласии или отказе от посмертного донорства безосновательны. Рассылаемое сообщение содержит информацию, противоречащую законам РК.