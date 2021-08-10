В соцсетях распространяли ложную информацию о просроченной вакцине в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется информация о том, что вакцина «Спутник V», которую используют в Казахстане, просрочена. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Вакцину «Спутник V», используемую в Казахстане, производит ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». Представители организации опровергли слухи о том, что препарат доходит до пациентов с уже истекшим сроком годности.

«Каждая партия препарата «Спутник V» (I и II компонент), выпущенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, проходит строгую проверку соответствия у производителя вакцины (для подтверждения качества, с участием российских экспертов, отобранные образцы отправляются в Центр им. Гамалеи). После многоступенчатого уровня контроля качества и безопасности вакцины «Спутник V» получают доступ на рынок РК. Со склада, где вакцина хранится при температуре не менее -35 °С, препарат при строгом соблюдении «холодовой цепи» перегрузки отгружается в специализированный транспорт по транспортировке вакцин «СК-Фармация». Доставку в хабы единого дистрибьютора и последующее распределение по регионам РК осуществляет «СК-Фармация», — сообщили в пресс-службе ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

В «СК-Фармация» пояснили, что отгрузка препарата в регионы происходит сразу же после того, как она поступает от производителя.

«Срок хранения вакцин составляет 6 месяцев с даты выпуска. Поставка вакцин зависит от производственного цикла. Вакцина по факту получения от производителя незамедлительно отгружается в регионы. Распределение вакцин по регионам осуществляется с учетом остатков, а также возможностей хранения на уровне медучреждений, на уровне пунктов вакцинации», — прокомментировали в компании.

Таким образом, препарат поступает в пункты вакцинации в пригодном для использования состоянии. Более того, каждый казахстанец, получающий вакцину, вправе лично убедиться в том, что препарат не просрочен, попросив показать ампулу.