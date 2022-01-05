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В соцсетях распространяется  видео с беспорядочными действиями провокаторов

5 Января 2022 02:47
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В соцсетях распространяется  видео с беспорядочными действиями провокаторов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео с беспорядочными действиями провокаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На одном видео заметно, как протестующие захватили и раскачивают полицейскую машину. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как часть протестующих старается успокоить остальных, чьи действия привели к беспорядку.

В СМИ также распространилась информация о том, как протестующие в Алматы избили сотрудника полиции. На видео, распространённых в социальных сетях, видно возгорание полицейской машины.

«Медиазона» также сообщила о том, что протестующие напали на их корреспондента, когда он снимал, как демонстранты бьют машины полицейских.

В свою очередь, видные общественные деятели просят не поддаваться провокациям, сохранить спокойствие и не допустить кровопролития.

Известный народный артист Асанали Ашимов призвал народ к единству, а всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген призвал прийти к конструктивному диалогу.


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#СМИ   #Видео   #Общество  
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